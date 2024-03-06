Саудовская Аравия06 марта 2024, 17:51 | Обновлено 06 марта 2024, 17:53
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ФОТО. Роналду, Джошуа и Фьюри собрались в одной комнате
Ждут бой 8 марта
06 марта 2024, 17:51 | Обновлено 06 марта 2024, 17:53
1835
2
Перед боем Энтони Джошуа и Франсиса Нганну в Саудовской Аравии на одном фото поместились не только участники поединка.
К Джошуа и Нганну присоединился футболист Криштиану Роналду, который выступает за «Аль-Наср». Кроме того, нашлось место для Тайсона Фьюри – британец 18 мая должен провести бой с Александром Усиком.
В центре фото находится Турки Аль-Шейх, который организовывает в Саудовской Аравии спортивные мероприятия.
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Цікаво, якби Туркі дав кожному по 200 млн, вони б зробили один одному м…т?
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