ФОТО. Роналду, Джошуа и Фьюри собрались в одной комнате

Перед боем Энтони Джошуа и Франсиса Нганну в Саудовской Аравии на одном фото поместились не только участники поединка.

К Джошуа и Нганну присоединился футболист Криштиану Роналду, который выступает за «Аль-Наср». Кроме того, нашлось место для Тайсона Фьюри – британец 18 мая должен провести бой с Александром Усиком.

В центре фото находится Турки Аль-Шейх, который организовывает в Саудовской Аравии спортивные мероприятия.