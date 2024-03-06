«Довбик – невероятный бомбардир». Жирона сохраняет доверие к украинцу

По информации испанских СМИ, тот факт, что форвард «Жироны» Артем Довбик не забивает и не отдает результативные передачи в шести кряду матчах, не влияет на доверие к игроку.

Нападающему доверяют и наставник Мичел, и раздевалка.

«Такие серии случаются. Довбик – невероятный бомбардир, он снова начнет забивать», – уверены в коллективе.

Сейчас у Артема 14 голов и 5 результативных передач. Спад Артема совпал с неудачной серией команды, которая проиграла три из четырех последних встреч.