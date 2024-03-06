Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Довбик – невероятный бомбардир». Жирона сохраняет доверие к украинцу
Испания
06 марта 2024, 18:15 | Обновлено 06 марта 2024, 18:19
576
1

«Довбик – невероятный бомбардир». Жирона сохраняет доверие к украинцу

В клубе уверены, что Артем скоро прервет неудачную серию

06 марта 2024, 18:15 | Обновлено 06 марта 2024, 18:19
576
1
«Довбик – невероятный бомбардир». Жирона сохраняет доверие к украинцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации испанских СМИ, тот факт, что форвард «Жироны» Артем Довбик не забивает и не отдает результативные передачи в шести кряду матчах, не влияет на доверие к игроку.

Нападающему доверяют и наставник Мичел, и раздевалка.

«Такие серии случаются. Довбик – невероятный бомбардир, он снова начнет забивать», – уверены в коллективе.

Сейчас у Артема 14 голов и 5 результативных передач. Спад Артема совпал с неудачной серией команды, которая проиграла три из четырех последних встреч.

По теме:
После тяжелого матча с Реалом. Яремчук может пропустить игру Ла Лиги
В Жироне будет еще один украинец? Вингер Шахтера может перейти к каталонцам
«Жироне нужен лучший Довбик и его голы». В Испании отметили спад украинца
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны новые детали возвращения Куртуа
Футбол | 06 марта 2024, 12:34 16
Известны новые детали возвращения Куртуа
Известны новые детали возвращения Куртуа

Бельгийский вратарь вернется в общую группу «Реала» 27 марта

Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Биатлон | 06 марта 2024, 12:55 3
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США

Софи Шово не разрешили въехать в страну

ВИДЕО. Балотелли взорвал петарду в раздевалке клуба
Футбол | 06.03.2024, 19:06
ВИДЕО. Балотелли взорвал петарду в раздевалке клуба
ВИДЕО. Балотелли взорвал петарду в раздевалке клуба
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Футбол | 05.03.2024, 21:31
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
Футбол | 06.03.2024, 14:50
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Но пора тащить, последний раз забивал давненько, 21 января. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
05.03.2024, 00:03
Футбол
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
06.03.2024, 07:20
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
04.03.2024, 23:05 6
Бокс
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
06.03.2024, 06:59 3
Футбол
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
05.03.2024, 01:44 5
Теннис
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
05.03.2024, 09:25 1
Футбол
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
05.03.2024, 18:49 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем