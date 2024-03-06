Испания06 марта 2024, 18:15 | Обновлено 06 марта 2024, 18:19
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«Довбик – невероятный бомбардир». Жирона сохраняет доверие к украинцу
В клубе уверены, что Артем скоро прервет неудачную серию
06 марта 2024, 18:15 | Обновлено 06 марта 2024, 18:19
576
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По информации испанских СМИ, тот факт, что форвард «Жироны» Артем Довбик не забивает и не отдает результативные передачи в шести кряду матчах, не влияет на доверие к игроку.
Нападающему доверяют и наставник Мичел, и раздевалка.
«Такие серии случаются. Довбик – невероятный бомбардир, он снова начнет забивать», – уверены в коллективе.
Сейчас у Артема 14 голов и 5 результативных передач. Спад Артема совпал с неудачной серией команды, которая проиграла три из четырех последних встреч.
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