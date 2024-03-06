ОФИЦИАЛЬНО. Вундеркинд Баварии продлил контракт с клубом

Французский нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель официально продлил контракт со своим клубом.

Отмечается, что новое соглашение 18-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2028/29.

Матис Тель присоединился к мюнхенскому гранду летом 2022 года. Тогда «Бавария» заплатила за него «Ренну» 20 миллионов евро.

В этом сезоне Матис Тель провел 31 матч (862 игровых минуты) за «Баварию», отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Франции в 50 миллионов евро.