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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вундеркинд Баварии продлил контракт с клубом
Германия
06 марта 2024, 17:39 |
138
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вундеркинд Баварии продлил контракт с клубом

Новое соглашение Матиса Теля будет действовать до лета 2029 года

06 марта 2024, 17:39 |
138
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вундеркинд Баварии продлил контракт с клубом
ФК Бавария. Матис Тель (второй слева)

Французский нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель официально продлил контракт со своим клубом.

Отмечается, что новое соглашение 18-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2028/29.

Матис Тель присоединился к мюнхенскому гранду летом 2022 года. Тогда «Бавария» заплатила за него «Ренну» 20 миллионов евро.

В этом сезоне Матис Тель провел 31 матч (862 игровых минуты) за «Баварию», отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Франции в 50 миллионов евро.

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Матис Тель Бавария продление контракта чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник ФК Бавария
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