ОФИЦИАЛЬНО. Вундеркинд Баварии продлил контракт с клубом
Новое соглашение Матиса Теля будет действовать до лета 2029 года
Французский нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель официально продлил контракт со своим клубом.
Отмечается, что новое соглашение 18-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2028/29.
Матис Тель присоединился к мюнхенскому гранду летом 2022 года. Тогда «Бавария» заплатила за него «Ренну» 20 миллионов евро.
В этом сезоне Матис Тель провел 31 матч (862 игровых минуты) за «Баварию», отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Франции в 50 миллионов евро.
✍️ FC Bayern verlängert mit Mathys Tel bis 2029 🥰— FC Bayern München (@FCBayern) March 6, 2024
🔗 https://t.co/u0VzlqgHMZ#Tel2029 #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/KLbYFXI0Id
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