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  4. «Жироне нужен лучший Довбик и его голы». В Испании отметили спад украинца
Испания
06 марта 2024, 17:19 |
536
0

«Жироне нужен лучший Довбик и его голы». В Испании отметили спад украинца

Артем отпустил вперед конкурентов в битве за звание лучшего бомбардира Ла Лиги

06 марта 2024, 17:19 |
536
0
«Жироне нужен лучший Довбик и его голы». В Испании отметили спад украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Испанские СМИ не прошли мимо того, что форвард «Жироны» Артем Довбик не забивает и не делает результативные передачи в шести матчах кряду, хотя по сезону у игрока 14 голов и 5 ассистов.

Популярное испанское издание AS пишет о проблемах форварда следующее:

«Довбик стал жертвой своего успеха в первой половине сезона. 14 голов и 5 ассистов – все клубы Европы хотят иметь такого форварда, однако сейчас у Артема наметился спад. «Жироне» не хватает его голов. Борьба за Лигу чемпионов не ждет, поэтому после трех поражений в четырех турах пришла пора побеждать».

«И Жироне необходим лучший Довбик. Тренер Мичел не утратил доверия к украинцу, поэтому Довбик остается основным нападающим», – отметили в статье.

В новом туре Ла Лиги каталонская команда сыграет против «Осасуны», которая идет на десятом месте.

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Жирона Артем Довбик чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник AS
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