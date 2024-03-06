«Жироне нужен лучший Довбик и его голы». В Испании отметили спад украинца

Испанские СМИ не прошли мимо того, что форвард «Жироны» Артем Довбик не забивает и не делает результативные передачи в шести матчах кряду, хотя по сезону у игрока 14 голов и 5 ассистов.

Популярное испанское издание AS пишет о проблемах форварда следующее:

«Довбик стал жертвой своего успеха в первой половине сезона. 14 голов и 5 ассистов – все клубы Европы хотят иметь такого форварда, однако сейчас у Артема наметился спад. «Жироне» не хватает его голов. Борьба за Лигу чемпионов не ждет, поэтому после трех поражений в четырех турах пришла пора побеждать».

«И Жироне необходим лучший Довбик. Тренер Мичел не утратил доверия к украинцу, поэтому Довбик остается основным нападающим», – отметили в статье.

В новом туре Ла Лиги каталонская команда сыграет против «Осасуны», которая идет на десятом месте.