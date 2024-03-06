Металлист 1925 – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 марта в 15:30 матч 20-го тура УПЛ
В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Металлист 1925» и ЛНЗ.
Игра пройдет в Млинове, что возле Киева, на стадионе «Левый берег». Матч начнется в 15:30.
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«Металлист 1925» в таблице УПЛ занимает 14-е место, имея 15 очков после 19 игр. У ЛНЗ 23 пункта после 18 встреч и 10-я позиция.
Видеотрансляцию матча «Металлист 1925» – ЛНЗ проводит УПЛ ТВ.
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).
Металлист 1925 – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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