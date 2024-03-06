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Чемпионат Украины
Металлист 1925
08.03.2024 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 16:14 | Обновлено 06 марта 2024, 16:25
137
0

Металлист 1925 – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 марта в 15:30 матч 20-го тура УПЛ

06 марта 2024, 16:14 | Обновлено 06 марта 2024, 16:25
137
0
Металлист 1925 – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Металлист 1925» и ЛНЗ.

Игра пройдет в Млинове, что возле Киева, на стадионе «Левый берег». Матч начнется в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» в таблице УПЛ занимает 14-е место, имея 15 очков после 19 игр. У ЛНЗ 23 пункта после 18 встреч и 10-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Металлист 1925» – ЛНЗ проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Металлист 1925 – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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