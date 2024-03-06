Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 16:45 | Обновлено 06 марта 2024, 17:37
3496
10

Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо

Киевский клуб хочет купить бывший заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко

06 марта 2024, 16:45 | Обновлено 06 марта 2024, 17:37
3496
10
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
ФК Динамо

У самого титулованного клуба Украины киевского «Динамо» может измениться владелец.

По информации народного депутата Украины Алексея Гончаренко, «Динамо» планирует купить бывший заместитель руководителя офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, который во время занимания должности часто был замешан в коррупционных скандалах.

«Пишут, что Кирилл Тимошенко собирается купить Динамо Киев. Проверю. Но выглядит, как бред какой-то», – рассказал Гончаренко.

Напомним, на данный момент «Динамо» принадлежит семье Суркисов, владеющих клубом с 1993 года. В настоящее время «Динамо» занимает четвертое место в УПЛ, имея в активе 34 очка.

По теме:
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Два фаната Динамо погибли на войне с рашистами
Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев Кирилл Тимошенко Вячеслав Суркис Григорий Суркис
Источник Telegram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 06 марта 2024, 15:03 1
Ман Сити – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Ман Сити – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 6 марта в 22:00 по Киеву

Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Футбол | 06 марта 2024, 06:59 3
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки

Егор Лугачев рассказал о своем прошлом

Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Бокс | 06.03.2024, 07:48
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
ОФИЦИАЛЬНО. Сын Шевченко получил вызов в юношескую сборную Украины
Футбол | 06.03.2024, 10:26
ОФИЦИАЛЬНО. Сын Шевченко получил вызов в юношескую сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Сын Шевченко получил вызов в юношескую сборную Украины
Полесье близко к трансферу одного из самых дорогих игроков лидера УПЛ
Футбол | 05.03.2024, 19:23
Полесье близко к трансферу одного из самых дорогих игроков лидера УПЛ
Полесье близко к трансферу одного из самых дорогих игроков лидера УПЛ
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Ооо, нарешті новина для срачу, пацанам після роботи забава піськами помірятись 😂
Ответить
+8
umnuy2
нехило они там грабят бюджет
Ответить
+3
u6464u
Уже почали розповідати  сновидіння , дурмани , інакше не назвеш  )))
Ответить
+1
Умник
Ответить
+1
ĴØЌÉŔ
Второй Курченко ? Да во время войны многие наворовали но как то не вернётся что такие пешки смогут себе такое позволить . Если это правда то вопрос кто стоит за этим Тимошенко ? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Та ну.. маячня 
Ответить
0
FunnyCat_____
Человек Ермака и коррупционер с душком сильным на дорогах на воровал и будет как с Металлистом курченко убежит скоро из страны и приплыли.
Скандалы:
В сентябре 2022 года внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил о масштабном хищении гуманитарной помощи в Запорожье и Запорожской области, которая затем перепродавалась через супермаркеты. По его данным, сумма хищения составила 322 млн грн. Причастными Шевченко назвал запорожских чиновников и отдельных должностных лиц ОПУ. Тимошенко свою причастность к этому делу отрицает.
В октябре 2022 года Кирилл Тимошенко попал в скандал из-за внедорожника Chevrolet Tahoe, который был передан Украине как гуманитарная помощь. Американская компания General Motors передала Украине 50 таких автомобилей для гуманитарных миссий и вывоза граждан из зоны боевых действий. Один внедорожник оказался в пользовании Государственного управления делами и стал фактически служебным автомобилем Кирилла Тимошенко. Когда скандал получил огласку, Тимошенко передал транспортное средство в один из прифронтовых регионов.
Также замруководителя ОПУ несколько раз был замечен за рулем чужого автомобиля Porsche Taycan стоимостью около 100 тыс. долларов. Сам Тимошенко объяснил, что брал авто покататься. Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку по этому факту, но о результатах ведомство не сообщало
Ответить
-1
OtsoCity
Було лайно суркисів стане лайно тимошенко та буде грати в пердіві
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
04.03.2024, 19:50 131
Футбол
Минспорта опубликовало фейковую заявку сборной Украины на матч с Боснией?
Минспорта опубликовало фейковую заявку сборной Украины на матч с Боснией?
04.03.2024, 22:20 44
Футбол
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
05.03.2024, 18:39 10
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
05.03.2024, 09:25 1
Футбол
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
04.03.2024, 20:52
Футбол
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 2
Биатлон
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
05.03.2024, 00:01
Снукер
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
04.03.2024, 20:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем