Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Киевский клуб хочет купить бывший заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко
У самого титулованного клуба Украины киевского «Динамо» может измениться владелец.
По информации народного депутата Украины Алексея Гончаренко, «Динамо» планирует купить бывший заместитель руководителя офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, который во время занимания должности часто был замешан в коррупционных скандалах.
«Пишут, что Кирилл Тимошенко собирается купить Динамо Киев. Проверю. Но выглядит, как бред какой-то», – рассказал Гончаренко.
Напомним, на данный момент «Динамо» принадлежит семье Суркисов, владеющих клубом с 1993 года. В настоящее время «Динамо» занимает четвертое место в УПЛ, имея в активе 34 очка.
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Скандалы:
В сентябре 2022 года внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил о масштабном хищении гуманитарной помощи в Запорожье и Запорожской области, которая затем перепродавалась через супермаркеты. По его данным, сумма хищения составила 322 млн грн. Причастными Шевченко назвал запорожских чиновников и отдельных должностных лиц ОПУ. Тимошенко свою причастность к этому делу отрицает.
В октябре 2022 года Кирилл Тимошенко попал в скандал из-за внедорожника Chevrolet Tahoe, который был передан Украине как гуманитарная помощь. Американская компания General Motors передала Украине 50 таких автомобилей для гуманитарных миссий и вывоза граждан из зоны боевых действий. Один внедорожник оказался в пользовании Государственного управления делами и стал фактически служебным автомобилем Кирилла Тимошенко. Когда скандал получил огласку, Тимошенко передал транспортное средство в один из прифронтовых регионов.
Также замруководителя ОПУ несколько раз был замечен за рулем чужого автомобиля Porsche Taycan стоимостью около 100 тыс. долларов. Сам Тимошенко объяснил, что брал авто покататься. Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку по этому факту, но о результатах ведомство не сообщало