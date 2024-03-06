Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо

У самого титулованного клуба Украины киевского «Динамо» может измениться владелец.

По информации народного депутата Украины Алексея Гончаренко, «Динамо» планирует купить бывший заместитель руководителя офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, который во время занимания должности часто был замешан в коррупционных скандалах.

«Пишут, что Кирилл Тимошенко собирается купить Динамо Киев. Проверю. Но выглядит, как бред какой-то», – рассказал Гончаренко.

Напомним, на данный момент «Динамо» принадлежит семье Суркисов, владеющих клубом с 1993 года. В настоящее время «Динамо» занимает четвертое место в УПЛ, имея в активе 34 очка.