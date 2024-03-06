ФОТО. 100 дней до Евро-2024. В Германии начали отсчет
В Германии ждут старта чемпионата Европы
В Германии провели небольшую церемонию начала отсчета 100 дней до старта Евро-2024. Мероприятие посетил канцлер Германии Олаф Шольц и другие известные политики, функционеры и спортсмены.
За три с небольшим месяца до старта Евро еще не определились все участники турнира. Борьбу за выход на чемпионат Европы 21 марта продолжит сборная Украины, которая в полуфинале плей-офф сыграет против Боснии и Герцеговины.
Если команда Сергея Реброва выйдет на Евро, то сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.
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