ФОТО. 100 дней до Евро-2024. В Германии начали отсчет

В Германии провели небольшую церемонию начала отсчета 100 дней до старта Евро-2024. Мероприятие посетил канцлер Германии Олаф Шольц и другие известные политики, функционеры и спортсмены.

За три с небольшим месяца до старта Евро еще не определились все участники турнира. Борьбу за выход на чемпионат Европы 21 марта продолжит сборная Украины, которая в полуфинале плей-офф сыграет против Боснии и Герцеговины.

Если команда Сергея Реброва выйдет на Евро, то сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.