Ньюкасл продлит контракт с забивным форвардом

Английский «Ньюкасл» близок к подписанию нового контракта с бразильским форвардом Жоэлинтоном.

Как сообщает Telegraph Football в Twitte, переговоры с футболистом, который сейчас восстанавливается после операции на паховых кольцах, ведет лично совладелец клуба Аманда Стейвли.

Отметим, что Жоэлинтон выступает за «сорок» с 2019 года – тогда «Ньюкасл» заплатил за игрока немецкому «Хоффенхайму» 44 млн евро. В нынешнем сезоне на счету форварда, в прошлом году дебютировавшего за сборную Бразилии, 23 матча во всех турнирах и 3 забитых мяча.