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Англия
06 марта 2024, 16:07 | Обновлено 06 марта 2024, 16:08
73
0

Ньюкасл продлит контракт с забивным форвардом

Бразилец Жоэлинтон выступает за «сорок» с 2019 года

06 марта 2024, 16:07 | Обновлено 06 марта 2024, 16:08
73
0
Ньюкасл продлит контракт с забивным форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоэлинтон

Английский «Ньюкасл» близок к подписанию нового контракта с бразильским форвардом Жоэлинтоном.

Как сообщает Telegraph Football в Twitte, переговоры с футболистом, который сейчас восстанавливается после операции на паховых кольцах, ведет лично совладелец клуба Аманда Стейвли.

Отметим, что Жоэлинтон выступает за «сорок» с 2019 года – тогда «Ньюкасл» заплатил за игрока немецкому «Хоффенхайму» 44 млн евро. В нынешнем сезоне на счету форварда, в прошлом году дебютировавшего за сборную Бразилии, 23 матча во всех турнирах и 3 забитых мяча.

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Жоэлинтон Ньюкасл продление контракта
Источник The Telegraph
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