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  4. ХОЛАНД: «В прошлом сезоне я выиграл все. Сейчас я хочу повторить»
Англия
06 марта 2024, 15:53 |
132
1

ХОЛАНД: «В прошлом сезоне я выиграл все. Сейчас я хочу повторить»

Нападающий «Манчестер Сити» – о задачах на сезон

06 марта 2024, 15:53 |
132
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ХОЛАНД: «В прошлом сезоне я выиграл все. Сейчас я хочу повторить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном». Напомним, в первой встрече англичане победили – 3:1.

«В прошлом сезоне я выиграл все, и теперь, когда я вошел во вкус, я снова хочу выиграть все. У нас в команде все хорошо, и я сосредоточен на том, чтобы забивать больше голов и помогать ребятам.

Когда я был моложе, это было непросто. Я начинал плакать, если мы проигрывали, и из-за этого я упускал много шансов. Это то, над чем нужно работать. В конце концов, все в голове. Я упустил много моментов, и я буду продолжать упускать их, но при этом буду продолжать забивать голы. Я, вероятно, упущу большой шанс в будущем, и люди будут критиковать меня. Должен ли я продолжать думать об этом? Нет», — цитирует Холанда пресс-служба УЕФА.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник УЕФА
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