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06 марта 2024, 15:42 |
368
0

ВИДЕО. Чемпионат U19. Динамо под проливным дождем разгромило Верес

По дублю записали на свой счет Пономаренко и Билый

06 марта 2024, 15:42 |
368
0
ВИДЕО. Чемпионат U19. Динамо под проливным дождем разгромило Верес
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

В среду, 6 марта, состоялся матч 20-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд между ровенским «Вересом» и киевским «Динамо».

Несмотря на сложные погодные условия, команды продемонстрировали результативный футбол. Гости разгромили соперника – 5:1 (матч первого круга завершился результативной ничьей – 1:1), по дублю записали на свой счет динамовцы Матвей Пономаренко и Давид Белый.

Подопечные Игоря Костюка продлили свою беспроигрышную серию до восьми матчей и опережают донецкий «Шахтер» в турнирной таблице на четыре очка – правда, у «горняков» две игры в запасе.

Чемпионат U19, 20-й тур

«Верес» – «Динамо» – 1:5

Голы: Шворак, 85 – Пономаренко, 25, 66, Белый, 34, 82, Маткевич, 69.

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Источник Sport.ua
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