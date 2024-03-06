Евгений ДИКИЙ: «Критика УПЛ ТВ принимается и внимательно изучается»

Президент УПЛ Евгений Дикий прокомментировал запуск телеканала «УПЛ ТВ»:

«Оставлю оценку за зрителями. А я хотел бы, пользуясь возможностью, поблагодарить все клубы, которые присоединились к нашему пулу трансляций, чтобы вместе сделать УПЛ более интересной для потенциальных инвесторов, спонсоров и рекламодателей. Конечно, мы еще в начале пути. Как я и говорил, стартовые туры проходят не без определенных моментов относительно накладок картинки, проблем со звуком.

Но «УПЛ ТВ» также учится, делает выводы, поэтому продукт (под этим словом мы понимаем, конечно, качественные трансляции и дополнительные студии и программы) в дальнейшем будет улучшаться и совершенствоваться. Многое удалось сделать, но критика принимается и внимательно изучается — чтобы наш футбол показывался и объяснялся все лучше».