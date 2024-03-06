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  4. Евгений ДИКИЙ: «Критика УПЛ ТВ принимается и внимательно изучается»
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 14:47 | Обновлено 06 марта 2024, 16:02
544
4

Евгений ДИКИЙ: «Критика УПЛ ТВ принимается и внимательно изучается»

Президент УПЛ – о запуске телеканала

06 марта 2024, 14:47 | Обновлено 06 марта 2024, 16:02
544
4
Евгений ДИКИЙ: «Критика УПЛ ТВ принимается и внимательно изучается»
УПЛ. Евгений Дикий

Президент УПЛ Евгений Дикий прокомментировал запуск телеканала «УПЛ ТВ»:

«Оставлю оценку за зрителями. А я хотел бы, пользуясь возможностью, поблагодарить все клубы, которые присоединились к нашему пулу трансляций, чтобы вместе сделать УПЛ более интересной для потенциальных инвесторов, спонсоров и рекламодателей. Конечно, мы еще в начале пути. Как я и говорил, стартовые туры проходят не без определенных моментов относительно накладок картинки, проблем со звуком.

Но «УПЛ ТВ» также учится, делает выводы, поэтому продукт (под этим словом мы понимаем, конечно, качественные трансляции и дополнительные студии и программы) в дальнейшем будет улучшаться и совершенствоваться. Многое удалось сделать, но критика принимается и внимательно изучается — чтобы наш футбол показывался и объяснялся все лучше».

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Евгений Дикий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу УПЛ-ТВ
Источник Украинский футбол
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Gargantua
почему на мегого нет трансляции?
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