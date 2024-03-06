ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок

Экс-полузащитник сборной Украины Иван Петряк, который числится в донецком «Шахтере», но не провел за «горняков» ни одного матча в нынешнем сезоне, в третий раз стал отцом.

Супруга футболиста родила сына весом 3,09 кг и ростом 52 сантиметра, которого назвали Иваном. «Назвали в честь тестя», – рассказал Петряк для «ТаТоТаке». Напомним, отец жены игрока погиб в мае 2022-го под Авдеевкой, защищая родную страну от агрессора.

Отметим, что в семействе Петряков уже подрастают двое сыновей.