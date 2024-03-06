Другие новости06 марта 2024, 14:50 |
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ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
И все сыновья
06 марта 2024, 14:50 |
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Экс-полузащитник сборной Украины Иван Петряк, который числится в донецком «Шахтере», но не провел за «горняков» ни одного матча в нынешнем сезоне, в третий раз стал отцом.
Супруга футболиста родила сына весом 3,09 кг и ростом 52 сантиметра, которого назвали Иваном. «Назвали в честь тестя», – рассказал Петряк для «ТаТоТаке». Напомним, отец жены игрока погиб в мае 2022-го под Авдеевкой, защищая родную страну от агрессора.
Отметим, что в семействе Петряков уже подрастают двое сыновей.
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у меня тоже трое, но старший уже сам призывник, а делать четвертого на пятом десятке мы с женой пока не готовы )