В четверг, 7 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Верес» и «Динамо».

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Матч начнется в 18:00.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 34 очка после 16 игр. У «Вереса» 12 пунктов после 18 встреч и 15-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Верес» – «Динамо» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция