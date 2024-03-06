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Чемпионат Украины
Верес
07.03.2024 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 14:10 | Обновлено 06 марта 2024, 14:17
376
0

Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 марта в 18:30 матч 20-го тура УПЛ

06 марта 2024, 14:10 | Обновлено 06 марта 2024, 14:17
376
0
Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В четверг, 7 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Верес» и «Динамо».

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Матч начнется в 18:00.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 34 очка после 16 игр. У «Вереса» 12 пунктов после 18 встреч и 15-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Верес» – «Динамо» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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