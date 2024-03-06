Верес с Динамо рассудит Панчишин. И другие арбитры 20-го тура
Назначены официальные лица на матчи очередного игрового дня в УПЛ
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал назначение официальных лиц на матчи 20-го тура Украинской Премьер-лиги.
Среди прочего игру «Верес» – «Динамо», которая состоится 7 марта в Ровно, будет судить харьковчанин Дмитрий Панчишин, а матч «Шахтер» – «Колос» (8 марта) доверено судить Максиму Козыряцкому из Запорожья.
Украинская Премьер-Лига. 20-й тур
7 марта
«Заря» – «Минай». Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса), арбитр ВАР – Александр Шандор (Львов)
«Верес» – «Динамо». Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр)
8 марта
«Днепр-1» – «Рух». Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Николай Балакин (Киевская область)
«Металлист 1925» – ЛНЗ. Арбитр – Сергей Задиран (Киевская область), арбитр ВАР – Ярослав Козик (Мукачево)
«Шахтер» – «Колос». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Алексей Деревинский (Хмельницкий)
9 марта
«Черноморец» – «Ворскла». Арбитр – Дмитрий Евтухов (Днепр), арбитр ВАР – Александр Омельченко (Славянск)
«Полесье» – «Александрия». Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская область)
«Кривбасс» – «Оболонь». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава), арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горожане» уже даже определились с «ценником» на одного из своих лидеров…
Василий Кравец может перейти в житомирский клуб