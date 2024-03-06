Кристал Пэлас готов продать своего лидера за 50 млн фунтов
Английский клуб уже занят поисками замены для защитника Марка Гехи
Английский «Кристал Пэлас» готов рассмотреть предложения о продаже своего лидера защитника Марка Гехи.
Правда, «Пэлас» взамен хочет получить немаленькие деньги – речь о сумме более 50 млн фунтов стерлингов, что станет рекордным исходящим трансфером в истории клуба.
Среди основных претендентов на бека называются два клуба – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Уход Гехи настолько очевиден, что «Пэлас» уже занят поисками замены для Марка.
Добавим, что в нынешнем сезоне Гехи сыграл 22 матча за «Кристал Пэлас» в АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бельгийский вратарь вернется в общую группу «Реала» 27 марта
Украинская теннисистка оценила спортсменок из рф