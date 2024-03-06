Кристал Пэлас готов продать своего лидера за 50 млн фунтов

Английский «Кристал Пэлас» готов рассмотреть предложения о продаже своего лидера защитника Марка Гехи.

Правда, «Пэлас» взамен хочет получить немаленькие деньги – речь о сумме более 50 млн фунтов стерлингов, что станет рекордным исходящим трансфером в истории клуба.

Среди основных претендентов на бека называются два клуба – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Уход Гехи настолько очевиден, что «Пэлас» уже занят поисками замены для Марка.

Добавим, что в нынешнем сезоне Гехи сыграл 22 матча за «Кристал Пэлас» в АПЛ.