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Англия
06 марта 2024, 13:35 | Обновлено 06 марта 2024, 14:26
567
0

Кристал Пэлас готов продать своего лидера за 50 млн фунтов

Английский клуб уже занят поисками замены для защитника Марка Гехи

06 марта 2024, 13:35 | Обновлено 06 марта 2024, 14:26
567
0
Кристал Пэлас готов продать своего лидера за 50 млн фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Английский «Кристал Пэлас» готов рассмотреть предложения о продаже своего лидера защитника Марка Гехи.

Правда, «Пэлас» взамен хочет получить немаленькие деньги – речь о сумме более 50 млн фунтов стерлингов, что станет рекордным исходящим трансфером в истории клуба.

Среди основных претендентов на бека называются два клуба – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Уход Гехи настолько очевиден, что «Пэлас» уже занят поисками замены для Марка.

Добавим, что в нынешнем сезоне Гехи сыграл 22 матча за «Кристал Пэлас» в АПЛ.

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Источник The Telegraph
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