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  4. Николай НЕСЕНЮК: «Луческу требовал от футболистов Динамо невозможного»
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 09:54 |
271
1

Николай НЕСЕНЮК: «Луческу требовал от футболистов Динамо невозможного»

Известный журналист – о причинах неудач команды в первой части сезона

06 марта 2024, 09:54 |
271
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Николай НЕСЕНЮК: «Луческу требовал от футболистов Динамо невозможного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Руководитель департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк поделился своими мыслями относительно причин неудачных результатов «Динамо» в первой части сезона.

«Предыдущий тренер «Динамо» пытался научить команду играть в такой футбол, в который игроки нынешнего состава играть неспособны. Мирча Луческу требовал от футболистов невозможного – чтобы показывать тот футбол, к которому он стремился, команду следовало почти полностью укомплектовать другими футболистами. Их было негде взять и еще неизвестно принесло бы это результат. Как следствие – динамовцы пытались играть в то, во что не умеют. Отсюда и куча ошибок вместе с неутешительными результатами.

Нынешнее «Динамо» играет наконец в тот футбол, в который может. И это не футбол экстра-класса, с которым можно выигрывать еврокубки», – сказал Несенюк.

Отметим, что «Динамо» выиграло 6 последних матчей в чемпионате.

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Николай Несенюк Динамо Киев Мирча Луческу Александр Шовковский
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Комментарии 1
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Xvalenok03
Это равносильно признанию в несостоятельности игроков динамы.
Их низком профессиональном уровне. 
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