Заря – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 марта в 15:30 матч 20-го тура УПЛ
В четверг, 7 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Минай».
Игра пройдет в Киеве на стадионе Левый берег. Начало матча запланировано в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 20-го тура «Заря» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.
«Минай» занимает последнюю строчку, сыграв 17 матчей и набрав 10 очков.
Трансляцию матча можно просмотреть на Youtube канале Football Hub и на телеканале «УНИАН»
Заря – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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