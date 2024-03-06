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Чемпионат Украины
Заря
07.03.2024 15:30 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 09:56 |
52
0

Заря – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 марта в 15:30 матч 20-го тура УПЛ

06 марта 2024, 09:56 |
52
0
Заря – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

В четверг, 7 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Минай».

Игра пройдет в Киеве на стадионе Левый берег. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 20-го тура «Заря» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.

«Минай» занимает последнюю строчку, сыграв 17 матчей и набрав 10 очков.

Трансляцию матча можно просмотреть на Youtube канале Football Hub и на телеканале «УНИАН»

Заря – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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