В четверг, 7 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Минай».

Игра пройдет в Киеве на стадионе Левый берег. Начало матча запланировано в 15:30.

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К началу 20-го тура «Заря» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.

«Минай» занимает последнюю строчку, сыграв 17 матчей и набрав 10 очков.

Трансляцию матча можно просмотреть на Youtube канале Football Hub и на телеканале «УНИАН»

Заря – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ