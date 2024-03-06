Экс-легионер Динамо растолстел до 110 кг и едва не завершил карьеру

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Джермейн Ленс сейчас выступает в третьем дивизионе чемпионата Франции за «Версаль».

36-летний голландец откровенно рассказал, через что ему пришлось пройти за последние пару лет.

- В турецком «Бешикташе» я практически не играл, был вариант, чтобы уйти в аренду, но он сорвался. В итоге два года моей карьеры пошли коту под хвост, а последний сезон я вообще тренировался индивидуально.

За 14 месяцев я не провел ни одного матча. Позволил себе тогда расслабиться, не следил за своей формой – весы подо мной показывали 110 кг. Думал заканчивать карьеру, тренировался с любительским клубом «Реал Срананг», где 50-летние мужики бегали быстрее меня.

Но затем я взял себя в руки. Хотел показать, что могу вернуться, хотел завершить карьеру иначе. После этого поступало множество звонков с предложениями. И это настоящее благословение, что я все еще могу играть в футбол в 36 лет.