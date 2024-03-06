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06 марта 2024, 05:02 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 марта

Важные события во всех видах спорта

06 марта 2024, 05:02 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 6 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Спортинг – Аталанта

Favbet 2.20 – 3.50 – 2.37

21:45 Уотфорд – Суонси

Favbet 2.20 – 3.52 – 3.19

22:00 Манчестер Сити – Копенгаген

Favbet 1.14 – 10.30 – 23.00

22:00 Реал Мадрид – РБ Лейпциг

Favbet 1.61 – 4.68 – 5.50

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Источник Sport.ua
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