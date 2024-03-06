Другие новости06 марта 2024, 05:02 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 марта
Важные события во всех видах спорта
06 марта 2024, 05:02 |
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В среду, 6 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 Спортинг – Аталанта
21:45 Уотфорд – Суонси
22:00 Манчестер Сити – Копенгаген
22:00 Реал Мадрид – РБ Лейпциг
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