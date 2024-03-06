ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 марта

В среду, 6 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Спортинг – Аталанта

2.20 – 3.50 – 2.37

21:45 Уотфорд – Суонси

2.20 – 3.52 – 3.19

22:00 Манчестер Сити – Копенгаген

1.14 – 10.30 – 23.00

22:00 Реал Мадрид – РБ Лейпциг

1.61 – 4.68 – 5.50