Стали известны даты и время матчей 21-го тура УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 21-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 21-го тура Украинской Премьер-лиги состоятся с 12 по 17 марта.

Матчи Днепра-1, Динамо и Шахтера состоятся во вторник, 12 марта, поскольку игроки этих клубов вызваны в сборную Украины, которая 21 марта сыграет полуфинальный матч квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.

УПЛ. 21-й тур

12 марта (вторник)

13:00. ЛНЗ – Днепр-1

15:30. Динамо – Заря

18:00. Шахтер – Минай

15 марта (пятница)

18:00. Александрия – Ворскла

16 марта (суббота)

13:00. Металлист 1925 – Рух

15:30. Оболонь – Полесье

18:00. Кривбасс – Колос

17 марта (воскресенье)