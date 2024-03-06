Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны даты и время матчей 21-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 01:47 | Обновлено 06 марта 2024, 02:11
100
0

Стали известны даты и время матчей 21-го тура УПЛ

Дирекция УПЛ сообщила даты проведения и время начала поединков

06 марта 2024, 01:47 | Обновлено 06 марта 2024, 02:11
100
0
Стали известны даты и время матчей 21-го тура УПЛ
СК Днепр-1

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 21-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 21-го тура Украинской Премьер-лиги состоятся с 12 по 17 марта.

Матчи Днепра-1, Динамо и Шахтера состоятся во вторник, 12 марта, поскольку игроки этих клубов вызваны в сборную Украины, которая 21 марта сыграет полуфинальный матч квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.

УПЛ. 21-й тур

12 марта (вторник)

  • 13:00. ЛНЗ – Днепр-1
  • 15:30. Динамо – Заря
  • 18:00. Шахтер – Минай

15 марта (пятница)

  • 18:00. Александрия – Ворскла

16 марта (суббота)

  • 13:00. Металлист 1925 – Рух
  • 15:30. Оболонь – Полесье
  • 18:00. Кривбасс – Колос

17 марта (воскресенье)

  • 15:30. Черноморец – Верес
По теме:
Романо дал инсайд по трансферу Полесья. Известно кого купят и за сколько
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно даты и время матчей Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы
Источник УПЛ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Теннис | 05 марта 2024, 18:49 9
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»

Украинская теннисистка оценила спортсменок из рф

Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Футбол | 05 марта 2024, 15:42 29
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины

Первый вызов в национальную команду получит Владимир Бражко

Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Футбол | 05.03.2024, 14:25
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Футбол | 05.03.2024, 18:39
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Футбол | 06.03.2024, 00:18
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
04.03.2024, 06:30 9
Футбол
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
04.03.2024, 20:52
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
04.03.2024, 23:05 6
Бокс
Стало известно, сколько заработала Костюк за первый финал в 2024 году
Стало известно, сколько заработала Костюк за первый финал в 2024 году
04.03.2024, 14:52
Теннис
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
04.03.2024, 07:02 5
Футбол
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
04.03.2024, 06:10 23
Теннис
Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал
Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал
04.03.2024, 15:35 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем