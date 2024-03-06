Украина. Премьер лига06 марта 2024, 01:47 | Обновлено 06 марта 2024, 02:11
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Стали известны даты и время матчей 21-го тура УПЛ
Дирекция УПЛ сообщила даты проведения и время начала поединков
06 марта 2024, 01:47 | Обновлено 06 марта 2024, 02:11
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 21-го тура УПЛ сезона 2023/24.
Поединки 21-го тура Украинской Премьер-лиги состоятся с 12 по 17 марта.
Матчи Днепра-1, Динамо и Шахтера состоятся во вторник, 12 марта, поскольку игроки этих клубов вызваны в сборную Украины, которая 21 марта сыграет полуфинальный матч квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.
УПЛ. 21-й тур
12 марта (вторник)
- 13:00. ЛНЗ – Днепр-1
- 15:30. Динамо – Заря
- 18:00. Шахтер – Минай
15 марта (пятница)
- 18:00. Александрия – Ворскла
16 марта (суббота)
- 13:00. Металлист 1925 – Рух
- 15:30. Оболонь – Полесье
- 18:00. Кривбасс – Колос
17 марта (воскресенье)
- 15:30. Черноморец – Верес
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