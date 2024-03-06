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Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 04:25 |
245
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Африканский игрок Шахтера пообещал выучить украинский за несколько месяцев

Новатус Мироши уверяет, что понимает, о чем говорят люди, когда общаюятся на украинском

06 марта 2024, 04:25 |
245
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Африканский игрок Шахтера пообещал выучить украинский за несколько месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Новатус Мироши

21-летний танзанийский футболист донецкого «Шахтера» Новатус Мироши уверен, что в ближайшие месяца выучит украинский язык:

«Не то, чтобы я выучил язык, но понимаю, что говорят люди. Они удивляются, когда я реагирую соответственно. Все радуются за меня, что я понимаю просьбы и наставления.

Стараюсь учиться так быстро, как могу, ведь очень важно общаться со всеми. Буду делать все возможное, и уже через несколько месяцев постараюсь общаться на украинском», – рассказал Мироши пресс-службе «Шахтера».

Новатус Мироши играет за «Шахтер» на правах аренды из бельгийского «Зюльте-Варегема», в который должен вернуться летом 2024 года.

В текущем сезоне на его счету 6 матчей в футболке «горняков».

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Новатус Мироши Шахтер Донецк украинский язык
Источник Sport.ua
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Дед Миха
Я 75 год прожив, а так і не навчився! Того що чисто по українськи ніхто не балакає! Одні мєстні бла-бла!!!
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