ВИДЕО. Мбаппе оформил дубль в матче ПСЖ против Реала Сосьедад
Это 46-й гол французского форварда в Лиге чемпионов за всю карьеру
5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Сан-Себастьяне играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).
На 56-й минуте второго матча Килиан Мбаппе оформил дубль, удвоив перевес парижан (2:0). Это его 46-й гол в Лиге чемпионов за всю карьеру.
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Мбаппе в ворота Реала Сосьедад
ГОЛ! 0:2. Килиан Мбаппе, 56 мин.
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