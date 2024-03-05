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Лига чемпионов
05 марта 2024, 23:23 | Обновлено 05 марта 2024, 23:45
383
0

ВИДЕО. Мбаппе оформил дубль в матче ПСЖ против Реала Сосьедад

Это 46-й гол французского форварда в Лиге чемпионов за всю карьеру

05 марта 2024, 23:23 | Обновлено 05 марта 2024, 23:45
383
0
ВИДЕО. Мбаппе оформил дубль в матче ПСЖ против Реала Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Сан-Себастьяне играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).

На 56-й минуте второго матча Килиан Мбаппе оформил дубль, удвоив перевес парижан (2:0). Это его 46-й гол в Лиге чемпионов за всю карьеру.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Мбаппе в ворота Реала Сосьедад

ГОЛ! 0:2. Килиан Мбаппе, 56 мин.

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Реал Сосьедад Килиан Мбаппе ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Реал Сосьедад - ПСЖ
Источник Sport.ua
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