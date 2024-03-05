Может покинуть топ-400. Крутых разгромно проиграл на турнире в Португалии

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 397) завершил выступления на хардовом турнире ITF M25 в Кинта-ду-Лагу (Португалия).

В 1/16 финала украинец в двух сетах разгромно проиграл второму сеяному Гаштау Элиашу (Португалия, ATP 292).

ITF M25 Кинта-ду-Лагу. Хард. 1/16 финала

Алексей Крутых (Украина) – Гаштау Элиашу (Португалия) [2] – 2:6, 1:6

Это была третья встреча теннисистов. Крутых проиграл 2-й очный поединок.

Алексей проиграл 8 из 9 последних матчей. Со следующей неделе Крутых может впервые с марта 2022 года вылететь из топ-400.

Элиаш во 2-м раунде сыграет против Наоки Накагавы (Япония, ATP 378).