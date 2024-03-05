ВИДЕО. Мбаппе расшатал оборону соперника и открыл счет для ПСЖ

5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Сан-Себастьяне играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

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Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).

На 15-й минуте второго матча парижане вышли вперед. Килиан Мбаппе расшатал оборону соперника и открыл счет для ПСЖ (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Мбаппе в ворота Реала Сосьедад

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 15 мин