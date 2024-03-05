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Украина. Вторая лига
05 марта 2024, 22:25 | Обновлено 05 марта 2024, 22:33
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0

ВИДЕО. Мбаппе расшатал оборону соперника и открыл счет для ПСЖ

На 15-й минуте парижане вышли вперед в матче ЛЧ с Реалом Сосьедад

05 марта 2024, 22:25 | Обновлено 05 марта 2024, 22:33
780
0
ВИДЕО. Мбаппе расшатал оборону соперника и открыл счет для ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Сан-Себастьяне играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).

На 15-й минуте второго матча парижане вышли вперед. Килиан Мбаппе расшатал оборону соперника и открыл счет для ПСЖ (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Мбаппе в ворота Реала Сосьедад

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 15 мин

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Реал Сосьедад ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Реал Сосьедад - ПСЖ Килиан Мбаппе
Источник Sport.ua
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