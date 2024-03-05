САРРИ: «Нам придется сражаться и умирать в обороне, искать свой шанс»
В Италии победу одержала римская команда благодаря голу Чиро Иммобиле
Вечером 5 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Лацио».
Главный тренер Лацио Маурицио Сарри перед игрой сказал:
«Надо проявить смелость и решительность. Мы понимаем, что будет очень сложно. Придется жертвовать собой и терпеть.
В футболе нет ничего невозможного, и это должно добавить нам смелости. Надо показывать лучший футбол с первых минут, чего в последнее время у нас не получалось.
У Баварии невероятный уровень. Нам придется сражаться и умирать в обороне и одновременно искать свой шанс в контратаке, потому что нельзя 100 минут только защищаться».
В первом поединке победу одержала римская команда благодаря голу Чиро Иммобиле (1:0).
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