САРРИ: «Нам придется сражаться и умирать в обороне, искать свой шанс»

Вечером 5 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Лацио».

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри перед игрой сказал:

«Надо проявить смелость и решительность. Мы понимаем, что будет очень сложно. Придется жертвовать собой и терпеть.

В футболе нет ничего невозможного, и это должно добавить нам смелости. Надо показывать лучший футбол с первых минут, чего в последнее время у нас не получалось.

У Баварии невероятный уровень. Нам придется сражаться и умирать в обороне и одновременно искать свой шанс в контратаке, потому что нельзя 100 минут только защищаться».

В первом поединке победу одержала римская команда благодаря голу Чиро Иммобиле (1:0).