ТУХЕЛЬ: «Бавария в первом матче с Лацио как будто потеряла свое лицо»

Вечером 5 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Лацио».

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель перед игрой сказал:

«Мы разочарованы и злы из-за поражения. Не могу сказать, что «Лацио» выиграл матч. Скорее, мы его проиграли. Не знаю, почему мы потеряли уверенность во втором тайме, но мы ее потеряли и пропустили. Я не могу это объяснить.

В перерыве мы дали команде указание играть с той же интенсивностью и идти вперед еще смелее, но с началом второго тайма мы как будто потеряли свое лицо».

В первом поединке победу одержала римская команда благодаря голу Чиро Иммобиле (1:0).