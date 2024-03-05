ТУХЕЛЬ: «Бавария в первом матче с Лацио как будто потеряла свое лицо»
В Италии победу одержала римская команда благодаря голу Чиро Иммобиле
Вечером 5 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Лацио».
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель перед игрой сказал:
«Мы разочарованы и злы из-за поражения. Не могу сказать, что «Лацио» выиграл матч. Скорее, мы его проиграли. Не знаю, почему мы потеряли уверенность во втором тайме, но мы ее потеряли и пропустили. Я не могу это объяснить.
В перерыве мы дали команде указание играть с той же интенсивностью и идти вперед еще смелее, но с началом второго тайма мы как будто потеряли свое лицо».
В первом поединке победу одержала римская команда благодаря голу Чиро Иммобиле (1:0).
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