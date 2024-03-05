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Лига чемпионов
05 марта 2024, 21:37 | Обновлено 05 марта 2024, 21:38
76
0

ТУХЕЛЬ: «Бавария в первом матче с Лацио как будто потеряла свое лицо»

В Италии победу одержала римская команда благодаря голу Чиро Иммобиле

05 марта 2024, 21:37 | Обновлено 05 марта 2024, 21:38
76
0
ТУХЕЛЬ: «Бавария в первом матче с Лацио как будто потеряла свое лицо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Вечером 5 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Лацио».

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель перед игрой сказал:

«Мы разочарованы и злы из-за поражения. Не могу сказать, что «Лацио» выиграл матч. Скорее, мы его проиграли. Не знаю, почему мы потеряли уверенность во втором тайме, но мы ее потеряли и пропустили. Я не могу это объяснить.

В перерыве мы дали команде указание играть с той же интенсивностью и идти вперед еще смелее, но с началом второго тайма мы как будто потеряли свое лицо».

В первом поединке победу одержала римская команда благодаря голу Чиро Иммобиле (1:0).

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Бавария пресс-конференция Томас Тухель Лига чемпионов Лацио Бавария - Лацио
Источник УЕФА
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