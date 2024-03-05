АЛЬГУАСИЛЬ: «Мы покажем характер. В Париже все увидели, что можем бороться»
В первом матче «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:0
5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».
Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль перед игрой сказал:
«Я попрошу команду показать характер. В Париже мы ясно дали понять, что можем бороться. Сделаем все возможное для достижения цели.
Я хочу увидеть лучшую атмосферу как на поле, так и за его пределами. Это будет непросто, но мы полны надежд. Главное – сражаться и выжить».
Первый поединок прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).
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