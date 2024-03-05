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Лига чемпионов
05 марта 2024, 21:29 | Обновлено 05 марта 2024, 21:36
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0

АЛЬГУАСИЛЬ: «Мы покажем характер. В Париже все увидели, что можем бороться»

В первом матче «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:0

05 марта 2024, 21:29 | Обновлено 05 марта 2024, 21:36
81
0
АЛЬГУАСИЛЬ: «Мы покажем характер. В Париже все увидели, что можем бороться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иманоль Альгуасиль

5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль перед игрой сказал:

«Я попрошу команду показать характер. В Париже мы ясно дали понять, что можем бороться. Сделаем все возможное для достижения цели.

Я хочу увидеть лучшую атмосферу как на поле, так и за его пределами. Это будет непросто, но мы полны надежд. Главное – сражаться и выжить».

Первый поединок прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).

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Реал Сосьедад ПСЖ Лига чемпионов Реал Сосьедад - ПСЖ Иманоль Альгуасиль пресс-конференция
Источник УЕФА
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