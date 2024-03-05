Луис ЭНРИКЕ: «Надо сыграть с настроем и максимальной концентрацией»
В первом матче «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:0
5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике перед игрой сказал:
«Ответные матчи всегда трудные. Мы добились хорошего результата в первой игре, но будет сложно, если не выйдем на поле с правильным настроем и максимальной концентрацией.
Надеюсь, что команда будет на высоте и сыграет так, как мы играли на протяжении всего сезона. Мы должны выиграть этот матч».
Первый поединок прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).
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