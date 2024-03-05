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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Надо сыграть с настроем и максимальной концентрацией»
Лига чемпионов
05 марта 2024, 21:17 | Обновлено 05 марта 2024, 21:36
62
0

Луис ЭНРИКЕ: «Надо сыграть с настроем и максимальной концентрацией»

В первом матче «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:0

05 марта 2024, 21:17 | Обновлено 05 марта 2024, 21:36
62
0
Луис ЭНРИКЕ: «Надо сыграть с настроем и максимальной концентрацией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике перед игрой сказал:

«Ответные матчи всегда трудные. Мы добились хорошего результата в первой игре, но будет сложно, если не выйдем на поле с правильным настроем и максимальной концентрацией.

Надеюсь, что команда будет на высоте и сыграет так, как мы играли на протяжении всего сезона. Мы должны выиграть этот матч».

Первый поединок прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).

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Реал Сосьедад ПСЖ Лига чемпионов Реал Сосьедад - ПСЖ Луис Энрике пресс-конференция
Источник УЕФА
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