Луис ЭНРИКЕ: «Надо сыграть с настроем и максимальной концентрацией»

5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике перед игрой сказал:

«Ответные матчи всегда трудные. Мы добились хорошего результата в первой игре, но будет сложно, если не выйдем на поле с правильным настроем и максимальной концентрацией.

Надеюсь, что команда будет на высоте и сыграет так, как мы играли на протяжении всего сезона. Мы должны выиграть этот матч».

Первый поединок прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).