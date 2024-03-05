Что решит Месси? Ди Мария отказался играть за Аргентину на Олимпиаде
Игрок хочет дать шанс молодым футболистам
Тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано сказал, что вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария отказался заполнить квоту трех игроков старше 23 лет, которых можно взять на Олимпиаду-2024.
«Говорил с Анхелем, который сказал, что не хочет ехать на Олимпиаду. Он поблагодарил за приглашение, но сказал, что дает шанс молодым игрокам. У него уже есть опыт Олимпиады, поэтому мы уже вычеркнули Ди Марию из планов», — отметил Маскерано.
Ранее наставник заявил, что приглашение уже получил Лионель Месси, но форвард еще не решил, стоит ли отправляться на Игры.
Жеребьевка группового этапа Олимпиады состоится 20 марта. Сборная Украины под руководством Руслана Ротаня будет участвовать в турнире.
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