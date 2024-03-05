Украина. Премьер лига05 марта 2024, 20:01 | Обновлено 05 марта 2024, 20:32
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Утверждены даты и время матчей 20-го тура Украинской Премьер-лиги
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей
05 марта 2024, 20:01 | Обновлено 05 марта 2024, 20:32
1024
2
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 20-го тура УПЛ сезона 2023/24.
Поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 7 по 9 марта.
УПЛ. 20-й тур
7 марта (четверг)
- 15:30. Заря – Минай
- 18:00. Верес – Динамо Киев
8 марта (пятница)
- 13:00. Днепр-1 – Рух
- 15:30. Металлист 1925 – ЛНЗ
- 18:00. Шахтер – Колос
9 марта (суббота)
- 13:00. Черноморец – Ворскла
- 15:30. Полесье – Александрия
- 18:00. Кривбасс – Оболонь
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