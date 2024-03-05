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Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 20:01 | Обновлено 05 марта 2024, 20:32
1024
2

Утверждены даты и время матчей 20-го тура Украинской Премьер-лиги

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей

05 марта 2024, 20:01 | Обновлено 05 марта 2024, 20:32
1024
2
Утверждены даты и время матчей 20-го тура Украинской Премьер-лиги
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Крыськив

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 20-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 7 по 9 марта.

УПЛ. 20-й тур

7 марта (четверг)

  • 15:30. Заря – Минай
  • 18:00. Верес – Динамо Киев

8 марта (пятница)

  • 13:00. Днепр-1 – Рух
  • 15:30. Металлист 1925 – ЛНЗ
  • 18:00. Шахтер – Колос

9 марта (суббота)

  • 13:00. Черноморец – Ворскла
  • 15:30. Полесье – Александрия
  • 18:00. Кривбасс – Оболонь
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Источник УПЛ
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Комментарии 2
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Злий Глобинець
1)Дніпро-1 - Рух - щоб була нічия.
2) Шахтар перемагає Колос.
І турнірна таблиця НАРЕШТІ набуде нормального вигляду!
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+1
BallsToTheWall
матч тура   Полесье – Александрия
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