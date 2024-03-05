Марта КОСТЮК: «Проиграла финал, но я превзошла свои ожидания»

Украинская теннисистка Марта Костюк, несмотря на поражение в финале турнира WTA500 в Сан-Диего, позитивно оценивает минувшую неделю.

«Это была позитивная неделя. Я выходила на турнир в Сан-Диего после болезни и не знала, чего ждать. Считаю, что превзошла свои ожидания. Жаль проигрывать финал, но я довольна результатом, учитывая вопросы со здоровьем».

«Позитив в том, что год назад я выиграла турнир и сейчас теряла много очков, которые нужно защищать. Поэтому финал добавил очков, еще один бонус», — сказала Костюк.

Ранее Марта высказалась о российских теннисистках.