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  4. Марта КОСТЮК: «Проиграла финал, но я превзошла свои ожидания»
WTA
05 марта 2024, 19:53 |
419
0

Марта КОСТЮК: «Проиграла финал, но я превзошла свои ожидания»

У теннисистки были проблемы со здоровьем

05 марта 2024, 19:53 |
419
0
Марта КОСТЮК: «Проиграла финал, но я превзошла свои ожидания»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк, несмотря на поражение в финале турнира WTA500 в Сан-Диего, позитивно оценивает минувшую неделю.

«Это была позитивная неделя. Я выходила на турнир в Сан-Диего после болезни и не знала, чего ждать. Считаю, что превзошла свои ожидания. Жаль проигрывать финал, но я довольна результатом, учитывая вопросы со здоровьем».

«Позитив в том, что год назад я выиграла турнир и сейчас теряла много очков, которые нужно защищать. Поэтому финал добавил очков, еще один бонус», — сказала Костюк.

Ранее Марта высказалась о российских теннисистках.

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Марта Костюк WTA Сан-Диего
Источник YouTube
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