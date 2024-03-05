Байер недоволен поведением Баварии. Мюнхенцы хотят заполучить Хаби Алонсо
Назревает конфликт претендентов на титул Бундеслиги
По информации немецких СМИ, Байер недоволен тем, что Бавария уже контактировала с тренером Хаби Алонсо, хотя не получала на это разрешение леверкузенского клуба.
При этом в ситуации, когда с Алонсо контактировал Ливерпуль, Байер поставили в известность. А вот мюнхенскому гранду не давали сигналов о том, что с наставником можно вести переговоры.
Детали контракта специалиста с клубом до сих пор остаются без конкретики: ряд СМИ сообщает, что Алонсо не будут мешать, если он захочет перейти в Реал, Ливерпуль или Баварию.
Часть СМИ сообщают об отступных в 15-25 миллионов евро.
Леверкузенская команда сейчас лидирует в Бундеслиге, опережая Баварию на 10 очков.
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