Байер недоволен поведением Баварии. Мюнхенцы хотят заполучить Хаби Алонсо

По информации немецких СМИ, Байер недоволен тем, что Бавария уже контактировала с тренером Хаби Алонсо, хотя не получала на это разрешение леверкузенского клуба.

При этом в ситуации, когда с Алонсо контактировал Ливерпуль, Байер поставили в известность. А вот мюнхенскому гранду не давали сигналов о том, что с наставником можно вести переговоры.

Детали контракта специалиста с клубом до сих пор остаются без конкретики: ряд СМИ сообщает, что Алонсо не будут мешать, если он захочет перейти в Реал, Ливерпуль или Баварию.

Часть СМИ сообщают об отступных в 15-25 миллионов евро.

Леверкузенская команда сейчас лидирует в Бундеслиге, опережая Баварию на 10 очков.