Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер недоволен поведением Баварии. Мюнхенцы хотят заполучить Хаби Алонсо
Германия
05 марта 2024, 20:10 | Обновлено 05 марта 2024, 20:12
233
0

Байер недоволен поведением Баварии. Мюнхенцы хотят заполучить Хаби Алонсо

Назревает конфликт претендентов на титул Бундеслиги

05 марта 2024, 20:10 | Обновлено 05 марта 2024, 20:12
233
0
Байер недоволен поведением Баварии. Мюнхенцы хотят заполучить Хаби Алонсо

По информации немецких СМИ, Байер недоволен тем, что Бавария уже контактировала с тренером Хаби Алонсо, хотя не получала на это разрешение леверкузенского клуба.

При этом в ситуации, когда с Алонсо контактировал Ливерпуль, Байер поставили в известность. А вот мюнхенскому гранду не давали сигналов о том, что с наставником можно вести переговоры.

Детали контракта специалиста с клубом до сих пор остаются без конкретики: ряд СМИ сообщает, что Алонсо не будут мешать, если он захочет перейти в Реал, Ливерпуль или Баварию.

Часть СМИ сообщают об отступных в 15-25 миллионов евро.

Леверкузенская команда сейчас лидирует в Бундеслиге, опережая Баварию на 10 очков.

По теме:
Экс-тренер Шахтера – приоритетный кандидат для Марселя в главные тренеры
Реал не собирается платить 60-70 миллионов за Дэвиса
«Положительный сигнал». Бавария провела первые переговоры с Хаби Алонсо
Хаби Алонсо Байер Бавария чемпионат Германии по футболу назначение тренера
Источник Sport Bild
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
Футбол | 04 марта 2024, 22:40 2
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо

2 марта киевляне обыграли «Черноморец» со счетом 1:0

Ярмоленко готовится к матчу против Вереса
Футбол | 05 марта 2024, 12:35 10
Ярмоленко готовится к матчу против Вереса
Ярмоленко готовится к матчу против Вереса

Хавбек «Динамо» близок к возвращению на поле после травмы

Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Футбол | 05.03.2024, 18:39
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
Снукер | 05.03.2024, 00:01
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
Футбол | 04.03.2024, 20:52
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
04.03.2024, 06:30 9
Футбол
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
03.03.2024, 16:44 45
Биатлон
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
04.03.2024, 15:28 10
Футбол
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
04.03.2024, 20:55
Бокс
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
04.03.2024, 01:38
Теннис
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
04.03.2024, 16:13 1
Футбол
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
04.03.2024, 07:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем