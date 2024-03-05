Егор ЯРМОЛЮК: «Можно сказать, что я уже привык постоянно играть в АПЛ»

Молодой украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк в нынешнем сезоне постепенно получает все больше времени – в чемпионате игрок провел 16 матчей, результативными действиями не отметился.

«Можно сказать, что я уже привык в каждом матче АПЛ выходить на поле. Не вышел в играх с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»? Решать тренеру, а я буду доказывать свой уровень. Я все равно получаю опыт – это невероятно. Больше всего за этот отрезок запомнился матч с «Арсеналом», когда я вышел в основе. Обменялись потом футболками с Александром Зинченко. Я считаю, что «Брентфорд» может давать бой топ-командам, как мы это сделали в игре с «Манчестер Сити».

«В прошлом сезоне даже дважды у них выиграли. Сборная Украины? Я с тренером еще не знаком, но надеюсь, что это еще впереди. К звонку Сергея Станиславовича я всегда готов. Сейчас моя цель – стать игроком основы «Брентфорда», — сказал Ярмолюк.