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  4. Эдуардо КАМАВИНГА: «Все хотят побеждать в Лиге чемпионов»
Лига чемпионов
05 марта 2024, 18:42 |
204
0

Эдуардо КАМАВИНГА: «Все хотят побеждать в Лиге чемпионов»

Полузащитник мадридского «Реала» поделился ожиданиями от матча против «РБ Лейпциг»

05 марта 2024, 18:42 |
204
0
Эдуардо КАМАВИНГА: «Все хотят побеждать в Лиге чемпионов»
УЕФА. Эдуардо Камавинга

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг»:

«Матчи Лиги чемпионов отличается от поединков Ла Лиги. Это изменение менталитета, все хотят побеждать и выступать на высоком уровне. У нас очень молодая команда, и мне нравится играть со всеми».

Матч «Реал» Мадрид – «РБ Лейпциг» состоится 6 марта 2024 года в 22:00 по киевскому времени. Победу в первой встрече со счетом 1:0 одержала испанская команда.

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов Реал - РБ Лейпциг Эдуардо Камавинга
Источник УЕФА
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