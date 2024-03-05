Эдуардо КАМАВИНГА: «Все хотят побеждать в Лиге чемпионов»

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг»:

«Матчи Лиги чемпионов отличается от поединков Ла Лиги. Это изменение менталитета, все хотят побеждать и выступать на высоком уровне. У нас очень молодая команда, и мне нравится играть со всеми».

Матч «Реал» Мадрид – «РБ Лейпциг» состоится 6 марта 2024 года в 22:00 по киевскому времени. Победу в первой встрече со счетом 1:0 одержала испанская команда.