Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала нынешние настроения среди соперниц из россии и беларуси, которые играют в нейтральном статусе.

«Я считаю, что все уже привыкли к их нейтральному статусу. Думаю, они тоже привыкли. Не знаю, насколько им комфортно, потому что эту тему никто не поднимает. Знаю, что когда на Уимблдоне Элина Свитолина обыграла Азаренко и не было рукопожатия, то болельщики освистали Азаренко, потому что в Англии поддерживают Украину».

«Сейчас болельщиков предупреждают, мол, рукопожатий не будет из-за конфликта. Россияне ходят с таким же выражением лица – им кто-то вроде всегда должен. Они же самая большая страна, очень эго раздутое».

«Они не успокоились в этом плане», – сказала Костюк.