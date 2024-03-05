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  4. Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
WTA
05 марта 2024, 18:49 | Обновлено 05 марта 2024, 19:39
1565
1

Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»

Украинская теннисистка оценила спортсменок из рф

05 марта 2024, 18:49 | Обновлено 05 марта 2024, 19:39
1565
1
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала нынешние настроения среди соперниц из россии и беларуси, которые играют в нейтральном статусе.

«Я считаю, что все уже привыкли к их нейтральному статусу. Думаю, они тоже привыкли. Не знаю, насколько им комфортно, потому что эту тему никто не поднимает. Знаю, что когда на Уимблдоне Элина Свитолина обыграла Азаренко и не было рукопожатия, то болельщики освистали Азаренко, потому что в Англии поддерживают Украину».

«Сейчас болельщиков предупреждают, мол, рукопожатий не будет из-за конфликта. Россияне ходят с таким же выражением лица – им кто-то вроде всегда должен. Они же самая большая страна, очень эго раздутое».

«Они не успокоились в этом плане», – сказала Костюк.

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Источник YouTube
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Muskrat2
Кожен 200-й росіянин нормальний. 
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