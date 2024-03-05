Тренер сборной Украины оценил жеребьевку отбора женского Евро

Женская сборная Украины по футболу в квалификации на чемпионат Европы 2025 году попала в группу B4 вместе с командами Уэльса, Хорватии и Косово.

Жеребьевку оценил наставник команды Владимир Пятенко.

— Украинки попали в примерно равную по составу участников группу. Поэтому кого трудно назвать фаворитом. Те же хорватки претендовали на выход в Лигу А, но дважды разгромно проиграли норвежкам. Футболистки из Косово повысились в классе из Лиги С, опередив болгарок, но именно эту сборную совсем недавно дважды уверенно обыграли мои подопечные. Что касается футболисток Уэльса, то они выбыли из Лиги А, но целая группа игроков задействована в престижном чемпионате Англии…

И хотя детальное изучение сильных и слабых мест конкуренток еще впереди, уже сейчас могу сказать, что украинки будут настроены завоевать право выступать в финальной части Евро. Поскольку два первых тура состоятся уже в начале апреля, то планируем собраться для подготовки в конце марта. Где именно – будет зависеть от календаря.

Детальнее про регламент и подробности отбора – читайте по ссылке.