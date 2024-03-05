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  4. Владислав ОГИРЯ: «Никаких обид на Полесье у меня нет»
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 17:29 |
297
0

Владислав ОГИРЯ: «Никаких обид на Полесье у меня нет»

Уже бывший футболист житомирян рассказал о своем уходе из клуба

05 марта 2024, 17:29 |
297
0
Владислав ОГИРЯ: «Никаких обид на Полесье у меня нет»
ФК Полесье. Владислав Огиря

Бывший футболист «Полесья» Владислав Огиря рассказал о своем уходе из житомирского клуба.

– Владислав, как так случилось, что уже после зимних сборов Вас поблагодарили и попросили на выход из «Полесья»?

– Так сложилось... Тяжело сейчас говорить об этой ситуации. Сели, поговорили с Юрием Калитвинцевым и с президентом Геннадием Буткевичем, пожали друг другу руки и разошлись. Надо мне еще немножко поиграть. Рано еще мне завершать. Чувствую, что, как говорится, порох у меня еще есть.

– Но ведь сообщалось, что Вы станете тренером, да еще и играющим?

– Решение расторгнуть контракт было обоюдным. По согласию сторон. Никаких обид на руководство «Полесья» или тренера у меня нет.

– То есть, дело в том, что Вы присели на скамейку запасных. Не выдержали конкуренцию в коллективе?

– Я бы так не сказал. Конкуренция должна быть. Это хорошо, когда она есть. Нет времени, чтобы расслабляться, держишь себя в тонусе, боишься потерять место в составе.

– Опыта Вам не занимать. Уже есть какие-то варианты продолжения карьеры и будете ли рассматривать предложения от команд из Первой или Второй лиг?

– Смотря какими эти предложения будут. Пока, я вам правду скажу, – просто сижу дома и отдыхаю. Однако, повторюсь, желание играть еще есть, но один нюанс – вариантов пока никаких. Надо подождать, надеюсь, еще поиграю.

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Полесье Житомир Владислав Огиря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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