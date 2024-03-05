Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрлинг ХОЛАНД: «В прошлом сезоне я выиграл все. Хочу сделать это снова»
Лига чемпионов
05 марта 2024, 16:59 |
121
0

Эрлинг ХОЛАНД: «В прошлом сезоне я выиграл все. Хочу сделать это снова»

Нападающий «Ман Сити» поделился ожиданиями от матча против «Копенгагена»

05 марта 2024, 16:59 |
121
0
Эрлинг ХОЛАНД: «В прошлом сезоне я выиграл все. Хочу сделать это снова»
УЕФА. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против датского «Копенгагена»:

«В прошлом сезоне я выиграл все, и теперь, когда я почувствовал вкус, я хочу выиграть все снова. У нас все хорошо в команде, и я сосредоточен на том, чтобы забивать больше голов и помогать команде.

Когда я был молодым, мне было трудно. Я начинал плакать, если мы проигрывали, и терял много шансов. Это то, над чем ты работаешь. В конце концов, все решает голова. Я упустил много шансов, я буду продолжать упускать шансы, и я буду продолжать забивать голы. Возможно, я упущу большой шанс в будущем, люди будут критиковать меня. Должен ли я продолжать думать об этом? Нет».

Матч «Манчестер Сити» – «Копенгаген» состоится 6 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече английская команда одержала победу со счетом 3:1.

По теме:
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы должны показать лучшую версию себя»
ГВАРДИОЛА – о матче с Копенгагеном: «Помним, что случилось с МЮ»
«Не может быть»: Фоден впечатлен похвалой Гвардиолы в свой адрес
Копенгаген Манчестер Сити Лига чемпионов Эрлинг Холанд
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сыграет ли Степаненко с Боснией. Кого вызвал Ребров из Шахтера?
Футбол | 05 марта 2024, 11:41 6
Известно, сыграет ли Степаненко с Боснией. Кого вызвал Ребров из Шахтера?
Известно, сыграет ли Степаненко с Боснией. Кого вызвал Ребров из Шахтера?

Капитан «горняков» не попал в заявку на матч отбора на Евро-2024

В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
Футбол | 05 марта 2024, 00:03 0
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера

Альфонсо Дэвис близок к переходу в «королевский клуб»

Бавария – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 05.03.2024, 16:24
Бавария – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Бавария – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Игорь ЦЫГАНЫК: «У клубов УПЛ уже Стокгольмский синдром к Шахтеру»
Футбол | 04.03.2024, 18:51
Игорь ЦЫГАНЫК: «У клубов УПЛ уже Стокгольмский синдром к Шахтеру»
Игорь ЦЫГАНЫК: «У клубов УПЛ уже Стокгольмский синдром к Шахтеру»
Минспорта опубликовало фейковую заявку сборной Украины на матч с Боснией?
Футбол | 04.03.2024, 22:20
Минспорта опубликовало фейковую заявку сборной Украины на матч с Боснией?
Минспорта опубликовало фейковую заявку сборной Украины на матч с Боснией?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
04.03.2024, 16:13 1
Футбол
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
03.03.2024, 16:33
Бокс
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
04.03.2024, 15:28 10
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Канело – позор для бокса и для Мексики»
Майк ТАЙСОН: «Канело – позор для бокса и для Мексики»
03.03.2024, 22:20 5
Бокс
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
04.03.2024, 07:15
Теннис
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
04.03.2024, 10:53 3
Футбол
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
04.03.2024, 06:15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем