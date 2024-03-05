Эрлинг ХОЛАНД: «В прошлом сезоне я выиграл все. Хочу сделать это снова»
Нападающий «Ман Сити» поделился ожиданиями от матча против «Копенгагена»
Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против датского «Копенгагена»:
«В прошлом сезоне я выиграл все, и теперь, когда я почувствовал вкус, я хочу выиграть все снова. У нас все хорошо в команде, и я сосредоточен на том, чтобы забивать больше голов и помогать команде.
Когда я был молодым, мне было трудно. Я начинал плакать, если мы проигрывали, и терял много шансов. Это то, над чем ты работаешь. В конце концов, все решает голова. Я упустил много шансов, я буду продолжать упускать шансы, и я буду продолжать забивать голы. Возможно, я упущу большой шанс в будущем, люди будут критиковать меня. Должен ли я продолжать думать об этом? Нет».
Матч «Манчестер Сити» – «Копенгаген» состоится 6 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече английская команда одержала победу со счетом 3:1.
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