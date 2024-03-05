Тренер Боснии: «Я убежден, что наша команда способна победить Украину»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2024 против Украины и объяснил выбор футболистов в заявке своей команды:

«Я верю и уверен, что эти футболисты – это лучшее, что есть у Боснии и Герцеговины. Исходя из того, что мы уже видели, проанализировали и во что планируем играть, это лучшее, что у нас есть. Способна ли эта команда победить Украину и возможного следующего соперника? Убежден, что да. Легко не будет, Украина – индивидуально качественная команда. Это может помочь, но я считаю, что в таких играх важнее иметь крепкую и компактную команду, которая знает чего хочет с первой и до последней минуты».

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.