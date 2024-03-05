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  4. «Мини КР — лучший»: реакция Джорджины на чемпионство Криштиану-младшего
Саудовская Аравия
05 марта 2024, 15:56 |
555
0

«Мини КР — лучший»: реакция Джорджины на чемпионство Криштиану-младшего

Сын Роналду завоевал титул с командой U13

05 марта 2024, 15:56 |
555
0
«Мини КР — лучший»: реакция Джорджины на чемпионство Криштиану-младшего
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду с сыном

Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду, отреагировала на успех сына португальца в составе детской команды «Аль-Насра» U13. Криштиану-младший стал чемпионом Саудовской Аравии.

«Мини КР — лучший», — написала Джорджина, оставив пять сердец и эмодзи короны.

Отреагировал на успех и сам Криштиану Роналду. Форвард написал: «Поздравляю, команда».

Отцу мальчика данное достижение пока не покорялось: в прошлом сезоне «Аль-Наср» стал вторым, на этой же позиции команда Роналду идет и в текущем сезоне.

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Криштиану Роналду-младший Джорджина Родригес Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу
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