Саудовская Аравия05 марта 2024, 15:56 |
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«Мини КР — лучший»: реакция Джорджины на чемпионство Криштиану-младшего
Сын Роналду завоевал титул с командой U13
05 марта 2024, 15:56 |
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Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду, отреагировала на успех сына португальца в составе детской команды «Аль-Насра» U13. Криштиану-младший стал чемпионом Саудовской Аравии.
«Мини КР — лучший», — написала Джорджина, оставив пять сердец и эмодзи короны.
Отреагировал на успех и сам Криштиану Роналду. Форвард написал: «Поздравляю, команда».
Отцу мальчика данное достижение пока не покорялось: в прошлом сезоне «Аль-Наср» стал вторым, на этой же позиции команда Роналду идет и в текущем сезоне.
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