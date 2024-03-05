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  4. «Еще больше уважаю его»: Сака восхитился футбольным долголетием Роналду
Англия
05 марта 2024, 15:46 |
308
0

«Еще больше уважаю его»: Сака восхитился футбольным долголетием Роналду

Полузащитник «Арсенала» признался, что в детстве его кумиром был именно Криштиану

05 марта 2024, 15:46 |
308
0
«Еще больше уважаю его»: Сака восхитился футбольным долголетием Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Вингер «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака рассказал, почему является поклонником Криштиану Роналду.

«Лично я не могу себе представить, чтобы я играл так же долго, как Роналду. Именно поэтому я так его уважаю. Когда я был маленьким, Криштиану уже был моим кумиром. Теперь, когда я играю в футбол на профессиональном уровне, то испытываю к нему еще больше уважения. То, как ему удается оставаться таким дисциплинированным и сосредоточенным и достигать всего, чего он достиг, и делает его таким особенным», — сказал Сака в подкасте Men in Blazers.

Напомним, 39-летний Роналду в настоящее время выступает за саудовский «Аль-Наср». В прошлом сезоне он забил 53 гола за клуб и сборную Португалии — больше, чем любой другой футболист планеты.

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Источник BeSoccer
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