«Еще больше уважаю его»: Сака восхитился футбольным долголетием Роналду

Вингер «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака рассказал, почему является поклонником Криштиану Роналду.

«Лично я не могу себе представить, чтобы я играл так же долго, как Роналду. Именно поэтому я так его уважаю. Когда я был маленьким, Криштиану уже был моим кумиром. Теперь, когда я играю в футбол на профессиональном уровне, то испытываю к нему еще больше уважения. То, как ему удается оставаться таким дисциплинированным и сосредоточенным и достигать всего, чего он достиг, и делает его таким особенным», — сказал Сака в подкасте Men in Blazers.

Напомним, 39-летний Роналду в настоящее время выступает за саудовский «Аль-Наср». В прошлом сезоне он забил 53 гола за клуб и сборную Португалии — больше, чем любой другой футболист планеты.