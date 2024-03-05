Скандальный форвард Шахтера все-таки продолжит карьеру за границей
Богдан Вьюник проходит медосмотр для «Лехии»
Украинский нападающий донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник проходит медицинское обследование для перехода в гданьскую «Лехию», сообщает издание Meczyki.
Интересно, что 21-летнего футболиста уже давно связывают с клубом второго дивизиона чемпионата Польши. Сам игрок в одном из интервью заявил, что очень надеется на трансфер в «Лехию».
В этом сезоне Богдан Вьюнник провел 6 матчей за донецкий «Шахтер», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Богдан Вьюнник не хочет возвращаться в Украину из-за страха войны. Сам футболист опроверг эту информацию, но в Украину не вернулся.
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