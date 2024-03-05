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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы должны показать лучшую версию себя»
Лига чемпионов
05 марта 2024, 16:07 |
276
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы должны показать лучшую версию себя»

Главный тренер мадридского «Реала» поделился ожиданиями от матча против «РБ Лейпциг»

05 марта 2024, 16:07 |
276
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы должны показать лучшую версию себя»
УЕФА. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг»:

«Завтра мы должны показать лучшую версию себя. Противостояние еще не закончилось. Говорить о сезоне сегодня сложно. Пока что мы выступаем очень хорошо, но впереди нас ждет еще долгий путь. Моя команда хочет учиться, совершенствоваться и быть частью этого клуба, что является самым главным.

Мы оценили первый матч, как хорошие вещи, так и моменты, в которых мы можем добавить. Я думаю, что мы готовы, и что мы покажем улучшение. «РБ Лейпциг» – очень опасная команда в переходный период».

Матч «Реал» Мадрид – «РБ Лейпциг» состоится 6 марта в 22:00 по киевскому времени. Победу в первой встрече со счетом 1:0 одержала испанская команда.

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов Реал - РБ Лейпциг Карло Анчелотти
Источник УЕФА
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