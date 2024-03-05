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  4. Экс-игрок сборной Украины прокомментировал конфликт Милевского и Алиева
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 14:40 |
1587
1

Экс-игрок сборной Украины прокомментировал конфликт Милевского и Алиева

Денис Олейник считает, что друзья скоро помирятся

05 марта 2024, 14:40 |
1587
1
Экс-игрок сборной Украины прокомментировал конфликт Милевского и Алиева
Instagram. Артем Милевский и Александр Алиев

Бывший игрок сборной Украины, а ныне полузащитник черкасского ЛНЗ Денис Олейник прокомментировал конфликт Артема Милевского и Александра Алиева.

– Ваш товарищ Артем Милевский пережил, пожалуй, самый сложный период в своей жизни. Не забыли о нем?

– Мы и сейчас с ним общаемся. Всегда на связи. Я его очень уважаю. Считаю, мы хорошие друзья. У меня душа радуется, когда я сейчас вижу, что в его жизни все налаживается. Чувствует себя классно и настроение супер. Я уверен, что все у него будет хорошо – всегда ему это говорил. А что было – то было. Нужно забыть. Каждый человек попадает в какие-то сложные ситуации. Милевский – сильный, много достиг, как спортсмен. Его уважают, у него хорошие человеческие качества. Желаю ему всего наилучшего. Он на правильном пути.

– Сейчас с Алиевым поссорились. Казалось, парочка «кентов» – неразлучная и так будет всегда...

– Думаю, помирятся. Все-таки много своей жизни они отдали друг другу. А эмоции – бывают. На эмоциях можно много чего наговорить. Время все расставит на свои места и, думаю, они еще будут общаться.

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Источник Футбол 24
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Выталкиватель парашутистов
Конечно помирятся, кто сомневается! Примерение будет на прямую зависеть от количества выпитого при встрече. Я так думаю, что эта парочка алконавтов, опорожнит еще не одну емкость спиртного в жизни...
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