Экс-игрок сборной Украины прокомментировал конфликт Милевского и Алиева
Денис Олейник считает, что друзья скоро помирятся
Бывший игрок сборной Украины, а ныне полузащитник черкасского ЛНЗ Денис Олейник прокомментировал конфликт Артема Милевского и Александра Алиева.
– Ваш товарищ Артем Милевский пережил, пожалуй, самый сложный период в своей жизни. Не забыли о нем?
– Мы и сейчас с ним общаемся. Всегда на связи. Я его очень уважаю. Считаю, мы хорошие друзья. У меня душа радуется, когда я сейчас вижу, что в его жизни все налаживается. Чувствует себя классно и настроение супер. Я уверен, что все у него будет хорошо – всегда ему это говорил. А что было – то было. Нужно забыть. Каждый человек попадает в какие-то сложные ситуации. Милевский – сильный, много достиг, как спортсмен. Его уважают, у него хорошие человеческие качества. Желаю ему всего наилучшего. Он на правильном пути.
– Сейчас с Алиевым поссорились. Казалось, парочка «кентов» – неразлучная и так будет всегда...
– Думаю, помирятся. Все-таки много своей жизни они отдали друг другу. А эмоции – бывают. На эмоциях можно много чего наговорить. Время все расставит на свои места и, думаю, они еще будут общаться.
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