Лунин напрягся. Куртуа возобновил командные тренировки с Реалом

Мадридский «Реал» получил положительный импульс перед последней третью сезона — основной вратарь Тибо Куртуа возобновил командные тренировки, сообщает Rodra.

Напомним, бельгийский голкипер порвал крестообразную связку во время предсезонной подготовки и не провел в сезоне-2023/24 ни одной игры. Все это время ворота «Реала» попеременно защищали украинец Андрей Лунин (20 матчей, 16 пропущенных мячей во всех турнирах) и испанец Кепа Аррисабалага (18 матчей, 18 пропущенных мячей.

Отмечается, что данные тренировки пока носят для Куртуа втягивающий характер, его полноценное возращение на поле ожидается до апреля.