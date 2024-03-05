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  4. Лунин напрягся. Куртуа возобновил командные тренировки с Реалом
Испания
05 марта 2024, 14:39 | Обновлено 05 марта 2024, 14:53
360
0

Лунин напрягся. Куртуа возобновил командные тренировки с Реалом

Возвращение бельгийца на поле ожидается до апреля

05 марта 2024, 14:39 | Обновлено 05 марта 2024, 14:53
360
0
Лунин напрягся. Куртуа возобновил командные тренировки с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» получил положительный импульс перед последней третью сезона — основной вратарь Тибо Куртуа возобновил командные тренировки, сообщает Rodra.

Напомним, бельгийский голкипер порвал крестообразную связку во время предсезонной подготовки и не провел в сезоне-2023/24 ни одной игры. Все это время ворота «Реала» попеременно защищали украинец Андрей Лунин (20 матчей, 16 пропущенных мячей во всех турнирах) и испанец Кепа Аррисабалага (18 матчей, 18 пропущенных мячей.

Отмечается, что данные тренировки пока носят для Куртуа втягивающий характер, его полноценное возращение на поле ожидается до апреля.

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Тибо Куртуа восстановление Андрей Лунин Реал Мадрид Кепа Аррисабалага
Источник Madrid Universal
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