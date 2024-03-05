Пьют не те таблетки? Лишь три игрока Барселоны не получали травмы в сезоне
Даже присоединившийся недавно Витор Роке уже испытывал дискомфорт
Каталонская «Барселона» испытывает проблемы с травмами в сезоне-2023/24. Как сообщает Diario Sport, только три игрока каталонского клуба не получали повреждения – во всех матчах в распоряжении тренера были Илкай Гюндоган, Иньяки Пенья и Фермин Лопес.
Проблемы у «Барселоны» возникли с самого начала сезона. Рональд Араухо получил травму в первом матче Ла Лиги против «Хетафе», а Иньиго Мартинес был недоступен в первых нескольких играх, так как проходил специфическое лечение от воспаления фасциита.
По ходу сезона все больше игроков выбывали из состава. Педри, Френки де Йонг, Рафинья, Левандовски, Серхи Роберто и Кунде получили травмы, хотя ничто не сравнится с несчастьем Гави и его серьезной травмой колена. Тер Штеген, Маркос Алонсо и Кейта Бальде также перенесли операции.
Даже Витор Роке, присоединившийся к «Барсе» зимой, пропускал матчи Суперкубка Испании из-за дискомфорта.
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