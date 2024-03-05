Звездный партнер Зинченко может заменить Мбаппе. Известна сумма трансфера

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале.

«ПСЖ» уже начал поиски вероятной замены Мбаппе. По информации Fichajes, боссы парижан нацелились на звездного вингера лондонского «Арсенала» Букайо Сака. Отмечается, что «ПСЖ» готов предложить за английского вингера около 140 миллионов евро.

В этом сезоне Сака провел за «Арсенал» 35 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.