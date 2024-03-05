Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный партнер Зинченко может заменить Мбаппе. Известна сумма трансфера
Англия
05 марта 2024, 14:10 |
255
0

Звездный партнер Зинченко может заменить Мбаппе. Известна сумма трансфера

Букайо Сака может перейти в «ПСЖ»

05 марта 2024, 14:10 |
255
0
Звездный партнер Зинченко может заменить Мбаппе. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Букайо Сака

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале.

«ПСЖ» уже начал поиски вероятной замены Мбаппе. По информации Fichajes, боссы парижан нацелились на звездного вингера лондонского «Арсенала» Букайо Сака. Отмечается, что «ПСЖ» готов предложить за английского вингера около 140 миллионов евро.

В этом сезоне Сака провел за «Арсенал» 35 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

По теме:
Таблица АПЛ. Какие места у украинских легионеров после 27-го тура?
Брэдли БАРКОЛА: «Против Сосьедада мы должны действовать как единое целое»
Карпаты согласовали покупку бразильского легионера
Букайо Сака Килиан Мбаппе ПСЖ Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Челси есть неожиданный кандидат на замену Почеттино. Он работал с Пушичем
Футбол | 05 марта 2024, 06:49 4
В Челси есть неожиданный кандидат на замену Почеттино. Он работал с Пушичем
В Челси есть неожиданный кандидат на замену Почеттино. Он работал с Пушичем

Лондонский клуб может возглавить Арне Слот

ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
Футбол | 04 марта 2024, 13:50 289
ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером

В команде Руслана Ротаня сыграл Иван Калюжный, который не был заявлен на этот поединок

Сын Шевченко получил украинский паспорт
Футбол | 04.03.2024, 14:05
Сын Шевченко получил украинский паспорт
Сын Шевченко получил украинский паспорт
В Барсе дали Хави последний шанс, его могут вскоре уволить. Когда?
Футбол | 05.03.2024, 12:29
В Барсе дали Хави последний шанс, его могут вскоре уволить. Когда?
В Барсе дали Хави последний шанс, его могут вскоре уволить. Когда?
Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал
Футбол | 04.03.2024, 15:35
Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал
Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
04.03.2024, 10:53 3
Футбол
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
04.03.2024, 16:13 1
Футбол
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
03.03.2024, 16:44 45
Биатлон
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
04.03.2024, 06:30 8
Футбол
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
04.03.2024, 07:15
Теннис
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
03.03.2024, 16:33
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Канело – позор для бокса и для Мексики»
Майк ТАЙСОН: «Канело – позор для бокса и для Мексики»
03.03.2024, 22:20 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем