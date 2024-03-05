Стала известна заявка сборной Боснии и Герцеговины на матч против Украины

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич определился с заявкой своей команды на матч квалификации к Евро-2024 против Украины. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Состав будущего соперника «сине-желтых»:

Вратари: Ибрагим Шехич («Аль-Халидж», Саудовская Аравия), Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Кенан Пирич (АЕК, Кипр).

Ибрагим Шехич («Аль-Халидж», Саудовская Аравия), Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Кенан Пирич (АЕК, Кипр). Защитники: Амар Дедич («Зальцбург», Австрия), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрия), Эльдар Цивич («Ференцварош», Венгрия), Сеад Колошинац («Аталанта», Италия), Анел Ахмедходжич («Шеффилд Юнайтед», Англия), Адриан Баришич («Базель», Швейцария), Даннис Хаджикадунич («Гамбург», Германия), Ренато Гойкович («оренбург», россия), Нихад Муякич («Анкарагюджю», Турция).

Амар Дедич («Зальцбург», Австрия), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрия), Эльдар Цивич («Ференцварош», Венгрия), Сеад Колошинац («Аталанта», Италия), Анел Ахмедходжич («Шеффилд Юнайтед», Англия), Адриан Баришич («Базель», Швейцария), Даннис Хаджикадунич («Гамбург», Германия), Ренато Гойкович («оренбург», россия), Нихад Муякич («Анкарагюджю», Турция). Полузащитники: Раде Круньич («Фенербахче», Турция), Гойко Цимирот («Аль-Фейха», Саудовская Аравия), Иван Башич («оренбург», россия), Беньямин Тахирович («Аякс», Нидерланды), Миралем Пьянич («Шарджа», ОАЭ), Денис Хусейнбашич («Кельн», Германия), Харис Хайрандинович («Касымпаша», Турция), Амар Рахманович («крылья советов», россия).

Раде Круньич («Фенербахче», Турция), Гойко Цимирот («Аль-Фейха», Саудовская Аравия), Иван Башич («оренбург», россия), Беньямин Тахирович («Аякс», Нидерланды), Миралем Пьянич («Шарджа», ОАЭ), Денис Хусейнбашич («Кельн», Германия), Харис Хайрандинович («Касымпаша», Турция), Амар Рахманович («крылья советов», россия). Нападающие: Эдин Джеко («Фенербахче», Турция), Эрмедин Демирович («Аугсбург», Германия), Харис Табакович («Герта», Германия), Неманья Бильбия («Зрински»), Саид Хамулич («локомотив», россия), Смайл Превляк («Герта», Германия), Дал Варешанович («Ризеспор», Турция).

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало состав делегации сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины, который позже оказался лишь предварительным списком.