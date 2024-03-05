Лига чемпионов05 марта 2024, 13:43 |
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Брэдли БАРКОЛА: «Против Сосьедада мы должны действовать как единое целое»
Вингер «ПСЖ» поделился ожиданиями от матча против «Реал Сосьедада»
05 марта 2024, 13:43 |
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Вингер французского «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Реал Сосьедада»:
«Мы много работаем вместе на тренировках, чтобы становиться лучше. Ключевым моментом завтра будет играть вместе, атаковать и защищаться как единое целое. Чтобы выиграть этот матч, нужно будет приложить много усилий».
Матч «Реал Сосьедад» – «ПСЖ» состоится 5 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу французской команды.
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