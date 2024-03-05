Интер Майами продал своего экс-капитана, чтобы разгрузить ведомость зарплат

«Интер Майами» объявил о продаже защитника Деандре Йедлина в «Цинциннати» ради разгрузки зарплатной ведомости.

Отмечается, что за 30-летнего американца «Интер» получил чуть больше 172 тысяч долларов.

Добавим, что Йедлин выступал за «Интер Майами» с 2022 года, перейдя из турецкого «Галатасарая». В целом футболист, действующий на позиции правого защитника, сыграл за «цапель» 82 матча во всех турнирах и записал на свой счет восемь голевых передач. Примечательно, что до прихода Лионеля Месси в команду Деандре был капитаном.