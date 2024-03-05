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  4. Интер Майами продал своего экс-капитана, чтобы разгрузить ведомость зарплат
Major League Soccer
05 марта 2024, 12:46 | Обновлено 05 марта 2024, 12:57
671
0

Интер Майами продал своего экс-капитана, чтобы разгрузить ведомость зарплат

Деандре Йедлин выступал за «цапель» с 2022 года

05 марта 2024, 12:46 | Обновлено 05 марта 2024, 12:57
671
0
Интер Майами продал своего экс-капитана, чтобы разгрузить ведомость зарплат
Getty Images/Global Images Ukraine. Деандре Йедлин

«Интер Майами» объявил о продаже защитника Деандре Йедлина в «Цинциннати» ради разгрузки зарплатной ведомости.

Отмечается, что за 30-летнего американца «Интер» получил чуть больше 172 тысяч долларов.

Добавим, что Йедлин выступал за «Интер Майами» с 2022 года, перейдя из турецкого «Галатасарая». В целом футболист, действующий на позиции правого защитника, сыграл за «цапель» 82 матча во всех турнирах и записал на свой счет восемь голевых передач. Примечательно, что до прихода Лионеля Месси в команду Деандре был капитаном.

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Интер Майами трансферы Major League Soccer (MLS)
Источник ФК Интер Майами
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